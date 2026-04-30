Страна, которая «ворует президентов и начинает конфликты», не может выступать эффективным посредником. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые».

У Медведева спросили, справляются ли сейчас Соединенные Штаты с ролью посредника при решении сложных конфликтов, с которой пытаются всегда выступать. Зампред Совбеза отметил, что это тяжелая задача, а «патентованных посредников» в мире и вовсе не существует, хотя многие претендуют на эту роль.

«Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», — добавил Медведев.

Напомним, что в январе США провели военную операцию в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные захватили и вывезли из страны лидера Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину.

Позднее, 28 февраля, США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» и стали наносить удары по территории Ирана. В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив, важный для мировых поставок энергоресурсов.