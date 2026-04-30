Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дуростью действия ряда европейских стран, которые пытаются помешать своим гражданам приехать в Москву на парад ко Дню Победы. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Это какое-то ребячество со знаком минус. Они называют себя европейцами членами одной большой семьи, но не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону» — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что всегда есть обходные пути.

Песков назвал такие действия «большой дуростью», отметив, что они не достигнут своей цели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 Мая в Москве. Фицо подтвердил свое участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Победы.

В свою очередь Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.