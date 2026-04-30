Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев констатировал, что европейские страны стремятся к полному уничтожению российского государства. По его оценке, текущее противостояние вышло на уровень борьбы за физическое выживание нации.

Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые» в московском выставочном зале «Манеж», политик подчеркнул бескомпромиссность текущего глобального кризиса.

«Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования», — указал Медведев.

Он напомнил о своих попытках выстроить диалог с зарубежными странами после конфликта на Кавказе вокруг Южной Осетии и Абхазии. В тот период, находясь на посту президента, он рассчитывал на то, что европейцы способны осознать озабоченности Москвы, однако последующее развитие ситуации окончательно развеяло эти ожидания.

«Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства», — сообщил Медведев.

Оценивая нарастающую угрозу со стороны западных соседей, зампред Совбеза анонсировал выход в преддверии Дня Победы своей новой статьи, посвященной милитаризации Европы. Медведев выразил надежду, что публикация будет воспринята должным образом.