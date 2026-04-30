Лавров призвал не забывать про Ливан и независимость Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал мировое сообщество не упускать из виду ситуацию в Ливане и тупик в вопросе создания государства Палестина. Соответствующее заявление дипломат сделал по итогам переговором с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым, передает РИА Новости.

«Считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода в отношении создания палестинского государства», - сказал Лавров.

В марте глава МИД РФ заявлял, что возможность создания палестинского государства тает с каждым днем.

25 апреля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что политик приказал армии обороны страны (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы». На следующий день израильские войска предупредили жителей ряда городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться из-за готовящихся ударов.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о намерении российской стороны делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее США попросили Израиль избегать возобновления полномасштабных боевых действий, проводя только точечные операции в Ливане.