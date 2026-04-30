Лавров заявил о попытках Европы возродить нацизм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым заявил, что европейские страны пытаются возродить нацизм, настраивая свои народы против России.

Лавров подчеркнул, что попытки ряда государств Европы принять новые формы нацизма становятся все более настойчивыми, и это отражается на отношениях с Россией, передает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память имеет не только историческое, но и практическое преломление, учитывая настойчивые попытки целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против нашего государства», – сказал глава МИД.

Он также отметил, что Россия и Казахстан традиционно отмечают годовщину Великой Победы вместе, подчеркивая важность совместного сохранения исторической памяти.

Ранее Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.