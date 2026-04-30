Попытка Франции и Великобритании реализовать планы по передаче Киеву элементов ядерной бомбы переходит все возможные границы, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Его цитиует ТАСС.

«Это переходит все мыслимые границы», — подчеркнул дипломат.

24 февраля российская Служба внешней разведки России сообщила, что Украину планируется вооружить ядерным оружием. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу вооружений под самостоятельную разработку Украины.