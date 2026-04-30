Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным получил сведения о ходе специальной военной операции (СВО) из первых рук. Эту важную особенность разговора двух президентов отметил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Дональд Трамп получил достоверную информацию из первых рук о ситуации на линии боевого соприкосновения, где российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят ВСУ», — подчеркнул парламентарий.

Также, как добавил Слуцкий, Трамп услышал от Путина, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, определены ли уже дни и часы прекращения огня, которое планируется объявить в честь Дня Победы.