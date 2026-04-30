В посольстве России в Гааге заявили, что власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений террористов «Русского добровольческого корпуса»*, допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD.

«Допуская попадание своего оружия, включая автоматические винтовки C7NLD, лицам, которые открыто прославляют нацистских преступников и разжигают ненависть, нидерландские власти фактически становятся соучастниками их преступлений», — передаёт сообщение диппредставительства РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что злодеяния РДК* против мирного населения известны всему миру, однако, судя по реакции, единственными, кто этого не замечает, остаются власти Нидерландов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста Юрия Дудя** после интервью с главой РДК* Денисом Капустиным***.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

** Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

*** Внесён в список террористов и экстремистов.