Зеленский публично заявил о намерении провести личную встречу с президентом России, как только для него появится удобный случай.

Об этом обратил внимание известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, подобное поведение украинского лидера говорит о том, что ему нужен этот саммит для подтверждения своей легитимности. Если Владимир Путин действительно согласится на встречу, это будет означать признание статуса Зеленского.

Однако, как подчеркнул эксперт, российский президент готов встречаться с Зеленским только в том случае, если цель беседы — полное и безусловное капитулирование действующего политического режима на Украине.

Кедми объяснил, что такое условие связано с тем, что Киев уже нарушал свои обязательства после первой и единственной встречи с Путиным в Париже в декабре 2019 года. Поэтому президент РФ больше не собирается давать украинскому руководству новый шанс.