Гладков может стать российским послом в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом РФ в Абхазии, пишут "Ведомости" со ссылкой на четыре источника, связанных с администрацией президента. Один из них назвал такое назначение главы области вполне рабочим вариантом".

Другой добавил, что при "желании выдохнуть" это неплохой карьерный путь. По его мнению, будучи послом, у Гладкова не будет большой нагрузки. Он сможет бывать в Сочи и "оставаться в фарватере госполитики". Еще один источник упомянул, что Гладков на хорошем счету в столице.

В начале апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации президента РФ написал о грядущей досрочной замене глав ряда российских регионов, в частности Белгородской и Брянской областей и Дагестана. В Кремле официально отказались от комментариев по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные кадровые решения "традиционно" не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указом. На этом фоне Гладков впервые с 2024 года впервые ушел в отпуск.