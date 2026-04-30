Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Зеленского

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора похожим образом оценили поведение властей Украины. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В Кремле заявили, что во время беседы российский лидер обратил внимание коллеги на атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта", - заявил Ушаков.

Накануне провели провели очередные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.