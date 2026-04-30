В МИД России заявили об использовании США ДНЯО в корыстных целях

Агрессия США и Израиля против Ирана является примером использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Он осудил действия США и Израиля против Ирана. «Тенденция использования ДНЯО в узкокорыстных политических интересах, никак не связанных с предметом договора, получила очередное зримое воплощение», — указал дипломат.

Белоусов напомнил, что нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Ирана. По его словам, «государство, нагло игнорирующее договор» ударило по добросовестному участнику соглашения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, проходящую через Ормузский пролив.