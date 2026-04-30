В России оценили разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 29 апреля, стал серьезным сигналом всему мировому сообществу. Кроме того, считает депутат Леонид Слуцкий, это шаг в сторону российской-американского диалога. Такую позицию он изложил в беседе с «Известиями».

Парламентарий отметил, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, центральной темой беседы стал вопрос украинского урегулирования.

«И ключевой момент, о котором сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры РФ и США высказали схожие оценки действий киевского режима во главе с [украинским президентом Владимиром] Зеленским», — сказал Слуцкий.

По словам Ушакова, Трамп и Путин оценили поведение главы Украины, сойдясь во мнении о том, что он намеренно затягивает конфликт.