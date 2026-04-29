Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в одном вопросе

Президент России Владимир Путин считает, что многим регионам следовало бы брать пример с Чечни в вопросах рождаемости. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, его цитирует РИА Новости.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни», — сказал российский лидер, подчеркнув, что в таком случае Россия бы не сталкивалась с демографическими проблемами и вызовами.

Ранее Путин призвал усилить проверки репродуктивного здоровья россиян.