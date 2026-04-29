$74.8887.78

Захарова заявила о попытках Запада с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

Lenta.ru

Запад пытается установить мнимый новый миропорядок и хочет с помощью новейших ИИ-технологий подчинить людей когнитивной зависимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

© Лента.Ru

Она назвала нейросети инструментом, который Запад будет использовать для установления нового миропорядка.

«Может быть, она заметна не сразу и не всем, но мне кажется, это одна из самых опасных, всеохватных, необратимых разновидностей этой самой зависимости», — подчеркнула она.

Как указала представитель МИД, большинство экспортных моделей ИИ «изначально воспитаны в западной системе координат».

Ранее Захарова заявила, что Запад призывает к миру на Украине, чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) передышку.