Кириенко заявил об участии 44 стран в войне против России

В войне против России сейчас участвуют 44 государства, включая весь блок НАТО, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россию невозможно взять извне, можно попробовать расколоть только изнутри. Он уточнил, что враги пытаются расколоть страну по религиозному, национальному и другим признакам.

«И это война, и горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, но, пожалуй, самая сложная — это война информационная или идеологическая», — объяснил он.

Ранее Кириенко заявил, что Украина отдала свою территорию и граждан для борьбы Запада против РФ.