В Казахстане озвучили ожидания от предстоящего визита Путина

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что после майского визита президента РФ Владимира Путина в страну сотрудничество Москвы и Астаны может выйти на новый уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

Тридцатого апреля Кошербаев встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Казахстанский министр сообщил, что Астана рассматривает визит Путина как «важнейший этап двустороннего взаимодействия».

«Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень», - подчеркнул Кошербаев.

Лавров заявил, что сотрудничество России и Казахстана помогает стабильности в Евразии. Он отметил, что отношения двух стран отличаются «высокой интенсивностью» и носят «многоплановый, всеобъемлющий характер».

«Наши отношения продвинулись еще дальше, еще глубже. Произошло немало позитивных изменений», - заявил глава МИД России.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил главу России Владимира Путина приехать в страну в конце мая. В этот период в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Российский президент принял приглашение.