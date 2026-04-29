Песков ответил на вопрос о приезде зарубежных лидеров на парад 9 мая

Песков пообещал рассказать, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в Москву
Информация о том, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву, будет предоставлена журналистам своевременно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, лидеров каких стран следует ожидать в Москве 9 мая.
«Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что в Россию планируют приехать свыше 20 глав государств дружественных и нейтральных стран.
Среди подтвержденных гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава Сербии Александр Вучич признал, что пока не уверен в том, что сможет посетить Москву.