Песков ответил на вопрос о приезде зарубежных лидеров на парад 9 мая

Информация о том, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву, будет предоставлена журналистам своевременно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, лидеров каких стран следует ожидать в Москве 9 мая.

«Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Россию планируют приехать свыше 20 глав государств дружественных и нейтральных стран.

Среди подтвержденных гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава Сербии Александр Вучич признал, что пока не уверен в том, что сможет посетить Москву.