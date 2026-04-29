Глава «Яблока» в парламенте Петербурга сдал мандат после приговора суда

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов сложил депутатские полномочия по собственному желанию. Коллеги единогласно поддержали его решение на пленарном заседании, пишет «Коммерсантъ».

Выступая с трибуны с прощальной речью, Шишлов объяснил свой уход решением суда, которое лишает его права участвовать в предстоящих выборах «за якобы пропаганду некой неназванной символики экстремистской организации».

Политик пообещал, что попытается обжаловать это решение, но заранее скептически оценил свои шансы на успех, поскольку, по его мнению, «в этом деле работает не закон, а политический заказ».

Шишлов добавил, что отказывается от депутатского мандата ради его передачи следующему по списку кандидату от «Яблока», который сможет участвовать в выборах уже в статусе действующего члена городского парламента.

Уже известно, что место руководителя партийной фракции в ЗАКСе займет Ольга Штанникова.

Решение суда, на которое ссылался Шишлов, было принято на прошлой неделе: политика признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Поводом для возбуждения административного дела в отношении депутата стал сделанный им в соцсети репост интервью с основателем «Яблока» Григорием Явлинским, где упоминался Алексей Навальный.

В соответствии с российским избирательным законодательством, административное взыскание лишает Шишлова возможности участвовать в любых выборах на протяжении ближайшего года. Соответственно, он не сможет баллотироваться в ЗАКС в сентябре.