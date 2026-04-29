Путин фразой «It's ok» отреагировал на заминку с документами в Кремле
Президент России Владимир Путин фразой «It's ok» отреагировал на протокольную заминку на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо перед началом переговоров в узком составе уронил папку с документами и попытался их поднять.
«Ничего. It's ok», — с улыбкой отреагировал Путин.
После этого переговоры продолжились.
Путин пригласил Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка, который пройдёт осенью в Москве.
Также Путин отмечал развитие сотрудничества между Россией и Конго в различных сферах, включая логистику и сельское хозяйство.