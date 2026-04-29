Депутат призвал разбомбить всю индустрию БПЛА ВСУ

Для прекращения регулярных атак на российские регионы необходимо ликвидировать производственную и логистическую базу беспилотной авиации Украины.

© Московский Комсомолец

С таким предложением в беседе с News.ru выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Если мы хотим, чтобы беспилотники ВСУ не устраивали апокалипсис в российских городах, нам нужно уничтожить всю индустрию БПЛА, которая при киевском режиме неожиданно разрослась», — заявил парламентарий.

По мнению Алексея Журавлева, украинское производство БПЛА зависит от иностранных комплектующих, которые поступают из стран Европы. Депутат убежден, что пресечение этого канала снабжения станет решающим фактором в обеспечении безопасности тыловых территорий России.

Как отметил Журавлев: «Следует понимать, что само понятие «украинский дрон» — фейк: они максимум печатают детали на 3D-принтерах, а потом собирают их в единый механизм. Все технологии, естественно, зарубежные. Основные узлы везут из Европы, и стоит только оборвать эти поставки, как немедленно прекратятся удары по России. Нужно разбомбить мосты, порты, железнодорожные станции, и здесь достаточно было бы двух десятков точных попаданий, чтобы лишить Украину этой отрасли навсегда».

Ранее Министерства обороны РФ сообщило, что 29 апреля, в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 50 беспилотников самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, а также над Пермским краем.