Стал известен ответ Лондона на высылку британского дипломата из России

Великобритания отзывает аккредитацию у российского дипломата, заявил представитель МИД Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, этот шаг является ответной мерой на высылку сотрудника британского посольства из России.

Напомним, что в марте сотрудники ФСБ РФ разоблачили британского шпиона, работавшего в России под видом дипломата.

В ведомстве уточнили, что второй секретарь дипмиссии королевства в Москве Янсе Джерардуса при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные, нарушив законодательство.

По данным ведомства, дипломат имел отношение к спецслужбам Великобритании, был связан с проведением разведывательно-подрывных работ на территории РФ. Джерардус был лишен аккредитации и выслан из России.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года британский МИД лишил аккредитации российского дипломата. В министерстве заметили, что решение было принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года.

«Мы не принимаем это решение легкомысленно, но мы всегда давали понять России, что если она пойдет на эскалацию, мы предпримем ответные действия», — подчеркнули в МИД.

В январе 2026 года Москва лишила аккредитации сотрудника британского посольства Дэвиса Гарета Самьюэля, который оказался связан с британскими спецслужбами.

В феврале Лондон отреагировал на этот шаг тем, что отозвал аккредитацию у одного из российских дипломатов.