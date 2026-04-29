МИД напомнил о рисках для россиян при поездках за рубеж

После задержания в Польше в декабре 2025 года российского ученого Александра Бутягина МИД России настоятельно посоветовал гражданам заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках.

МИД призывает россиян внимательно оценивать риски перед поездками в другие страны. Поводом для заявления стал случай с ученым Александром Бутягиным, которого задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, задержание российского ученого во время лекционного тура стало «показательным примером грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада», сообщает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что польские власти не смогли объяснить причины задержания, назвав их предлог «абсолютно надуманным». Она добавила, что задержание состоялось по обвинению в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму.

В связи с этим МИД РФ рекомендует российским гражданам внимательно изучать рекомендации ведомства при планировании зарубежных поездок. Захарова напомнила о необходимости оценивать риски и избегать регионов с потенциально высоким уровнем напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Польша и Белоруссия провели обмен заключенными, в ходе которого был освобожден российский археолог Александр Бутягин, находившийся под угрозой выдачи властям на Украине.

После возвращения ученый заявил о прекрасном самочувствии. В то же время, Польша все равно оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина.