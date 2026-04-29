В России оценили возможность провокаций со стороны Украины на 9 Мая

Провокация со стороны Украины во время празднования Парада Победы 9 Мая возможна, но российские спецслужбы готовы к этому, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что провокация возможна, но наши спецслужбы, противовоздушная оборона, и Вооруженные силы готовы к этому. Специальные службы работают по местам наиболее вероятного совершения провокаций», — сказал Колесник.

Своей цели Украина не достигнет, Парад Победы на Красной площади состоится, подчеркнул депутат.

«Вооруженные силы готовы к мгновенной реакции на любые предпринятые провокационные действия. Их цель не будет достигнута, парад на Красной площади пройдет», — Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне.

Колесник также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее уже угрожал проведению Парада Победы, однако ничего страшного не произойдет.

«Нашему параду Зеленский угрожает уже не в первый раз. Поэтому ничего страшного не произойдет. Я человек военный, бывал где угодно, в разных историях. Парад на Красной площади на 9 Мая — самое безопасное место из всех, которые существуют, невзирая на угрозы со стороны Украины, Запада и кого бы то ни было», — добавил депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отсутствие военной техники на Параде Победы 9 Мая в Москве является минимизацией опасности. Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о Киеве, который, теряя земли на поле боя, «пустился во всю террористическую активность».

Ранее Минобороны России заявило, что колонна военной техники участвовать в параде не будет. Помимо того, на Красной площади не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.