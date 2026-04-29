В МИД прокомментировали слова Мерца о территориальных уступках Украины

Москва не считает значимыми слова европейских политиков о мирном урегулировании на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Киева, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что Германия и Евросоюз не являются сторонами переговорного процесса.

«Любые заявления их руководства на этот счет не являются для нас значимыми», — сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.

Она подчеркнула, что только непосредственные участники переговоров могут влиять на ход обсуждения возможного урегулирования.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.