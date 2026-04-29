Путин рассказал о сотрудничестве с Конго

Россия и Конго развивают сотрудничество в разных сферах, в том числе в логистике и сельском хозяйстве.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

«У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причём по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», — подчеркнул он.

По его словам, российские компании готовы работать на рынке Конго.

Днём 29 апреля Путин принял участие в церемонии официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

RT ведёт прямую трансляцию.