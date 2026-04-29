Продление военного положения и продолжение мобилизации на Украине свидетельствуют о нежелании Владимира Зеленского идти к миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Зеленский не хочет мира, это очевидно», — отметила Захарова, добавив, что он стремится к затягиванию боевых действий.

По её словам, украинские власти продлили военное положение до 2 августа и продолжают мобилизацию.

«Он готов пойти на опасную эскалацию конфликта», — подчеркнула она.

Ранее Верховная рада продлила действие военного положения на Украине на 90 дней.