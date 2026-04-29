Захарова предупредила Западную Европу о последствиях «ядерного шантажа» Киева

Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины.

До этого он заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.