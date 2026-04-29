О ситуации в Туапсе и параде 9 мая: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал удары беспилотников по Туапсе и формат парада в День Победы.

О ситуации в Туапсе

Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками в апреле. Двадцатого апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. К разливу нефтепродуктов привела атака дронов по морскому терминалу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 28 апреля из-за новой атаки беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.

«Хочу напомнить: это все является следствием ударов дронов, которые направили вооруженные силы киевского режима. <…> Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что нефть в Туапсе предназначалась для экспорта и для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам, передает ТАСС.

Песков заявил, что действия Украины подстегивают дефицит нефти на международных рынках в кризисный период.

О параде 9 мая без военной техники

В Минобороны России ранее сообщили, что воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде 9 мая 2026 года «в связи с текущей оперативной обстановкой».

Комментируя это, Песков заявил, что на фоне «террористической угрозы» со стороны Украины «принимаются все меры по минимизации опасности», сообщает ТАСС.

«Парад будет, пусть и в усеченном формате. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», - заключил представитель Кремля.

Об освобождении археолога Бутягина

Накануне стало известно, что российского археолога Александра Бутягина освободили в рамках обмена заключенными с Польшей. Обмен состоялся на белорусско-польской границе. Песков подчеркнул, что обмен подготовили российские спецслужбы.

«Это был сложный, ответственный процесс, его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы», - заявил пресс-секретарь президента.

В ФСБ сообщали, что Бутягина и супругу российского военного обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии.