В Кремле сделали заявление о международном телефонном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин 29 апреля может провести международный телефонный разговор.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что будет информировать о ситуации. Он также отметил, что сегодня президент России работает из Кремля.

Ранее высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине. По словам источников, на данный момент Иран стал главным фокусом для американской администрации.