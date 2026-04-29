Песков объяснил отсутствие военной техники на параде

Отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году связано с необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах проведения парада без военной техники, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что в связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая.

Накануне Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.