В Кремле рассказали, выйдет ли Россия из ОПЕК+

Россия не рассматривает возможность выхода из формата ОПЕК+.

Об этом на брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, формат ОПЕК+ является особенно важным в нынешних условиях, когда мировые энергорынки «штормит». Помимо этого, решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+ — суверенное, Россия с уважением к этому относится, добавил представитель Кремля.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе в свою очередь полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.