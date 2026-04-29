Названы цели визитов Путина и Трампа в Китай

Названы цели визитов президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщает «Царьград».

Недавно немецкое Berliner Zeitung сообщило о готовящемся визите Трампа и Путина в Китай. Ожидается, что президент США прибудет туда уже в середине мая, а глава РФ — после поездки американского политика.

По мнению эксперта по Китаю Генри Хуйяо Вана, главная цель Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время встречи — «сдержать эскалацию и успокоить энергетические рынки». В этом заинтересован и Вашингтон, и Пекин.

Переговоры главы Китая и российского лидера же пройдут под знаком дальнейшего углубления стратегического партнерства. Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить энергетическую повестку — в Москве заявляли, что на фоне блокады Ормузского пролива российские компании готовы компенсировать Пекину нехватку энергоресурсов.

«Новая энергетическая инфраструктура, такая как дополнительные трубопроводы — могут получить новый импульс благодаря текущему кризису», — подчеркивает автор Berliner Zeitung.

Отмечается, что речь между главами РФ и КНР может зайти и об участии Москвы в строительстве железной дороги через Китай, Киргизию и Узбекистан.