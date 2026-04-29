В России ответили на предложение объединить майские праздники

Правительство России накануне каждого календарного года своим решением о праздничных днях устанавливает производственный календарь с оптимальным соотношением времени труда и отдыха, при котором введение дополнительных выходных становится нагрузкой для экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Он пояснил, что такой порядок с большой вероятностью будет интереснее для россиян.

Депутат отметил, что в этом году так совпало, что выходными стали 1, 2, 3 мая, дальше идет полноценная рабочая неделя 5 дней, после чего продолжатся праздник и выходные 9, 10, 11 мая. Однако в прошлом году конфигурация была другая, поэтому предложение перенести новогодние праздники на майские дни поддержано не было, дополнил он. При этом, продолжил депутат, дополнительные праздничные дни — это нагрузка на бюджет, экономику и бизнес.

«Взять с Нового года, перенести на майские праздники — это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю — хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно. Сделать дополнительные выходные в современных условиях, это, я считаю, невозможно», — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что та конструкция, которая есть на сегодня, с учетом того, что законодательные предложения не находили поддержки, сохраняется. На данный момент каких-либо законодательных инициатив, которые бы могли скорректировать в этой части Трудового кодекса, в комитете нет, также отметил Нилов.

