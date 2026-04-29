Захарова указала на сходство политиков Запада с героем повести Булгакова

Лидеры западных стран демонстрируют полную безграмотность и высокомерие по отношению к людям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова указала, что современный западный мир находит отражение в сатирической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». По ее мнению, особенно это касается политики, в которой «творится какая-то чудовищная шариковщина».

«Как раз из «Собачьего сердца» — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг, — если посмотреть на заявления глав государства западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что первые лица Запада показывают неспособность делать аналитические выводы, что «обескураживает». По ее словам, это не единичные проявления, а «планомерная, агрессивная, очень продуманная, проплаченная» лексика, основанная на лжи и глупости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевую угрозу международному миру и безопасности сегодня представляет политика стран так называемого «коллективного Запада». Лавров обратил внимание, что западные страны называют себя «коллективом», однако внутри этого объединения уже наметились разногласия.