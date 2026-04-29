Кремль нацелился на демографию — проверят репродуктивное здоровье россиян

ТАСС сообщает, что Владимир Путин потребовал увеличить охват россиян репродуктивной диспансеризацией для оценки состояния здоровья и поддержки демографии.

Глава государства указал, что такие обследования должны проходить больше граждан. Речь идет о системной проверке репродуктивного здоровья, которая, по его словам, напрямую связана с ростом числа семей и рождений.

Президент отдельно подчеркнул, что программа должна охватывать не только женщин, но и мужчин.

Михаил Мурашко в ходе встречи отметил, что интерес к такой диспансеризации растет. В Минздраве фиксируют увеличение числа граждан, проходящих соответствующие обследования.

Ранее Путин поднимал вопрос популяризации родительства. Он призвал формировать в обществе отношение к семье и детям как к значимой ценности, в том числе через культурные проекты.

Отдельно глава государства обозначил экономический фактор. По его словам, семьи не должны сталкиваться со снижением уровня достатка после рождения ребенка. При этом важным он назвал не только материальное положение, но и внутреннее состояние родителей.