РФ готова обратиться к Саудовской Аравии из-за Украины

Россия готова при необходимости запросить у Саудовской Аравии или других региональных партнёров площадку для проведения переговоров по украинскому конфликту, сообщил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление дипломата.

Замглавы ведомства пояснил, что российская сторона крайне признательна партнёрам за регулярные предложения своих посреднических услуг.

По его словам, в случае появления соответствующей потребности Москва обязательно обратится за помощью в организации переговорной площадки.

«Конечно, возможны любые варианты», — сказал Борисенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что США в настоящее время сосредоточены на ситуации вокруг Ирана, что привело к паузе в диалоге по урегулированию на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают работать над урегулированием украинского конфликта.