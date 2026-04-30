Лавров назвал способ урегулировать конфликт на Украине

Урегулировать конфликт на Украине невозможно без устранения его первопричин, которые и привели к его началу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Казахстан, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно», — сказал дипломат.

Лавров также добавил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с участием США. Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Москвой остается взаимопонимание.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп апреля провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор состоялся по инициативе России. По его словам, диалог носил деловой характер и был откровенным. В ходе беседы стороны условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников, а кроме конфликтов обсудили и перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.