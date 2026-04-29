Западные спонсоры Владимира Зеленского делают всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, заявила в интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня, по её словам, политической воли к миру в Киеве не наблюдается. Там, подчеркнула дипломат, сохраняют иллюзии нанесения России «стратегического поражения».

«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение», — сказала дипломат.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Зеленский вместо «президента мира» стал «президентом войны».

Также он предположил, что после завершения конфликта на Украине Зеленского подвергнут репрессиям.