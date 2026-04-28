Небензя: Россия не видит ощутимых результатов от работы «Совета мира»

Предпринимаются попытки откупиться от палестинцев бизнес-проектами, а не решать политическую проблему, констатировал постпред нашей страны при ООН Василий Небензя.

«Международные стабилизационные силы в Газе по-прежнему не развернуты. Национальный комитет по управлению анклавом всё так же находится за рубежом. Больше половины сектора оккупировано Израилем, гуманитарный доступ остаётся затрудненным. С момента прекращения огня 10 октября убито 800 палестинцев», — сказал Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку.

Первое заседание созданного по инициативе Дональда Трампа «Совета мира» по Газе состоялось 19 февраля в Вашингтоне. Приглашённая в объединение Россия не приняла участия в мероприятии. В МИДе тогда отметили, что работа по формированию позиции Москвы продолжается.