По информации агентства РИА Новости, Владимир Путин назвал текущий момент в развитии России историческим и переломным. Президент подчеркнул, что в условиях растущих террористических угроз перед выборами требуется усиление мер безопасности.

Он также выразил уверенность в стойкости жителей новых территорий, которые, по его словам, способны противостоять внешнему давлению. Путин указал на попытки вмешательства со стороны киевских властей в российский избирательный процесс, поручив ведомствам надежно защищать интересы граждан.

В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы, как сообщается, не только освобождают присоединенные регионы, но и продвигаются на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей для формирования буферной зоны.