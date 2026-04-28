В Госдуме призвали учёных быть осторожнее после дела Бутягина

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что археолог Александр Бутягин не заслуживал наказания, поскольку выполнял научный долг.

В беседе с Lenta.ru он поздравил учёного с освобождением и призвал российских специалистов быть осторожнее, а также заранее учитывать возможные провокации.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с RG.RU поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Бутягина.

«Мы, конечно, ждём его в Эрмитаже. И он вернётся к нам», — сказал Пиотровский.

Он отметил, что представители музея рассказывали президенту о ситуации и просили помочь.

По словам Пиотровского, обсуждать произошедшее и делать выводы нужно будет позже.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Ева Меркачева заявила, что возвращение Бутягина из польской тюрьмы стало важной победой международного права.