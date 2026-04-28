Путин: ставка Киева на террор против России ничего не изменит

Ставка Киева на террор против России ничего не изменит, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих в России выборах.

Путин отметил, что ВСУ «теряют определённые территории» каждый день.

«Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Надеются, что это может что-то изменить. Это ничего не изменит», — сказал Путин в ходе совещания.

По его словам, Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам.

Ранее Путин заявил, что риски террористических угроз в России растут.