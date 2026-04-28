Путин: борьба с террором и экстремизмом должна быть жёсткой

Борьба с террором и экстремизмом должна быть жёсткой, подчеркнул глава государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России.

«Безусловно, борьба с экстремизмом, радикализмом, террором, преступностью должна быть жёсткой», — сказал он.

По его словам, Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам.

Ранее Путин заявил, что риски террористических угроз в России растут.