Путин потребовал жестко пресекать провокации перед выборами

Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период. Об этом российский лидер заявил на совещании по обеспечению безопасности, его слова приводит сайт Кремля.

«Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут», — призвал Путин.

Российский лидер предупредил, что страна должна сделать все, чтобы жители новых регионов России смогли выразить свой свободный выбор.

Ранее Путин заявил, что Украина не проводит выборов у себя и пытается помешать их проведению в Донбассе.