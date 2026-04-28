В Госдуме назвали перебором введение платы за VPN-трафик

Заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов призвал Минцифры не вводить плату за VPN-трафик. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал этот шаг перебором.

«Интернет все-таки — это зона и для удобства с точки зрения бизнеса, и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, — это уже перебор», — заявил депутат Госдумы.

Он отметил, что через VPN подключаются в том числе к интернет-ресурсам, находящимся в дружественных России регионах, например, странах СНГ, Китае и Индии.

При этом Свинцов добавил, что в России нужно бороться с сервисами для обхода блокировок, которые нарушают закон. По словам парламентария, их использование грозит россиянам утечками персональных данных, которые могут использовать в мошеннических схемах.

Ранее сообщалось, что Минцифры работает над тем, чтобы ввести в России плату за VPN-трафик. Об этом стало известно из ответа ведомства на обращение Ассоциации компаний связи.