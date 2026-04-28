Захарова рассказала, что ее резко поразило во время работы в США

Захарова рассказала, что ее резко поразило во время работы в постпредстве в США

Илья Родин

Люди в США добрые, плюсов у них много, но низкий уровень образования неприятно поражает, рассказала студентам ИСАА МГУ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнила, что свыше трех лет работала в постпредстве России в Нью-Йорке, была глубоко погружена в среду проживания.

«Меня поразило, повторю, у меня много друзей там, видела их плюсы, на мой взгляд, все-таки добрые люди. Но меня убил просто их образовательный уровень. Убил просто», — отметила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что не умаляет заслуг Соединенных Штатов в целом — у державы есть выдающиеся финансисты, ученые.

Вместе с тем, констатировала дипломат, даже в крупных городах люди показывают вопиющее отсутствие знаний по географии, химии, физике.

Захарова подчеркнула, что образование является базовой ценностью, к которой следует стремиться, а не достоянием узкой группы избранных.