В Кремле прокомментировали освобождение археолога Бутягина

Освобождение археолога Александра Бутягина стало результатом непростой операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что процесс был доведен до конца российскими спецслужбами, которые справились с задачей.

«Это был сложный, ответственный процесс, его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы», — отметил он.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании ученого. Его заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму.

28 апреля российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом в Польше и под угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена. В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. В результате в Россию вернулись два человека: сам Бутягин и супруга некоего российского военнослужащего.