В России высказались о последствиях атаки ВСУ на Туапсе для энергетики

Последние атаки на Туапсе или на Усть-Лугу связаны с попыткой Украины сократить объем продаж нефтепродуктов и нефти России, рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что город-порт Туапсе в третий раз за две недели попал под удары украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последняя атака произошла в ночь на вторник, 28 апреля.

Депутат отметил, что атака на Туапсе является очередной попыткой Украины сократить экспортную выручку российских компаний. При этом он подчеркнул, что в первую очередь обстрелы ВСУ привели к экологической катастрофе с огромным количеством выброса нефтепродуктов в море, и это напрямую задевает жителей региона. Он подчеркнул, что у Украины нет красных линий и какого-либо понятия о порядочности при атаках.

«Они не смотрят на последствия, им важно, чтобы мы сократили продажу, экспорт нефти и нефтепродуктов. При этом глобально они не могут повлиять на российскую экспортную выручку. Это все ремонтируется, восстанавливается. Понятно, на это уйдет какое-то время. Но в любом случае у нас достаточно много НПЗ и возможностей для экспорта», — заключил Ананских.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик, на котором видны огромные черные облака, появившиеся в небе после удара ВСУ по НПЗ и закрывающие небо над Туапсе.