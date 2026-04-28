В России ответили на неожиданное высказывание президента Эстонии о начале СВО

Переговоры с Россией действительно нужно было вести, однако Украина не делала этого, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она призвала подталкивать эту сторону к переговорам.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Переговоры действительно нужно было ввести, правильно говорят, но Украина этого не сделала. Сейчас надо подталкивать к переговорам эту сторону, раз все уже зашло так далеко. Надо как-то пытаться восстановить эти возможности переговоров», — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что Россия выступает за проведение переговоров, однако стороны должны предпринимать конкретные шаги.

«Они не хотят же, их не устраивают планы. Например, тот же план [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа, насколько я знаю, он их прям шокирует. Мы только за, пусть они сделают какие-то шаги, а то только говорят», — подчеркнула Журова.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил, что на сегодняшний день предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна всегда открыта для контактов с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил, что точка зрения Москвы была представлена на Аляске.